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Yiğithan Güveli Dick Advocaat’ın takımı Sparta Rotterdam’a kiralandı!

Fenerbahçe, genç futbolcu Yiğithan Güveli'nin Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı.
16:5812 Ocak 2018
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Yiğithan Güveli Dick Advocaat’ın takımı Sparta Rotterdam’a kiralandı!
Fenerbahçe eski teknik direktörü Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda Ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Yiğithan Güveli’i kadrosuna kattı.
Hollanda Ligi’nde son sırada bulunan ve Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam, Yiğitcan Güveli’ye talip olmuştu. Konuyu Aykut Kocaman’a taşıyan Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman’ın onayı ile birlikte genç oyuncunun sezon sonuna kadar Hollanda ekibine kiralanmasını onay verdi.
İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli’nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
Etiketler
Advocaat Fenerbahçe hollanda Yiğithan Güveli
Son güncelleme: 17:01 | 12.01.2018
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