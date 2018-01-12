Trabzonspor’da ayrılık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol, Stevie Browning ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol Kulübü, yeterli süre bulamadığı için takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Stevie Browning ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre bulamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, tarafımızdan uygun görülmüştür. Stevie Browning’e yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımında kendisine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. Burak Yılmaz`a Çin`den 15 milyon Euro`luk teklif Trabzonspor'un sezon başında Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'a yine Çin'den teklif geldi. İlgili Haberi Oku