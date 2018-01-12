Tire’de “Şampiyonlar Ligi” havası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin işbirliğiyle UEFA standartlarında inşa edilen 15 bin kişilik Tire Stadı gece görüntüsüyle de sporseverleri heyecanlandırıyor. Işıklandırma ve ses sistemleri de tamamlanan İzmir'in yeni stadı çok yakında kapılarını açacak.

Işık ve ses sistemlerinin kurulmasıyla birlikte yapımı büyük ölçüde tamamlanan Tire Stadı, gökyüzünden kaydedilen gece görüntüleriyle dikkat çekiyor. UEFA standartlarında inşa edilen, uluslararası karşılaşmalara da ev sahipliği yapabilecek 15 bin kişilik stat, sporseverleri şimdiden heyecanlandırıyor. 60 milyon TL’yi bulan maliyetinin yüzde 75’i İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’i Tire Belediyesi tarafından karşılanan kentin yeni stadında artık son rötuşlar yapılıyor. Bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bağlantı yollarındaki imalatlar tamamlanıyor.

Tribün çatısının son bölümünün de kapatılmasının ardından Tire Stadı ilk maç için hazır hale gelecek.

Mükemmel akustik

Tire Stadı’nın iki skorbordundan ilkinin montajı gerçekleştirildi. Diğeri de önümüzdeki günlerde monte edilecek. Sadece çimlendirme çalışması 1,2 milyon TL’ye mal olan stadın yanındaki 29 bin metrekarelik yeşil alanda ise antrenman sahası ve koşu parkurları yapılacak. Stat içinde sosyal tesisler ve misafir takımlar için konaklama tesisi de bulunacak. Yeni Tire Stadı, estetik görünümü kadar mükemmel akustiği ile de ev sahibi takımlar için önemli bir avantaj sağlayacak.