THY Euroleague | Valencia 67-80 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Valencia'yı 80-67 mağlup etti ve bu sezonki 11. galibiyetini aldı.

THY Euroleague’de normal sezonun 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Valencia’ya konuk oldu. Temsilcimiz özellikle ikinci ve üçüncü çeyreği kıran kırana geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler parkeden 80-67’lik skorla galip ayrıldı ve bu sezonki 11. galibiyetini elde etmeyi başardı. Valencia ise 12. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe’de Kostas Sloukas 11 sayı ve 10 ribaund ile ‘double-double’a imza atarken Marko Guduric ise 15 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Gigi Datome ise 14 sayı kaydetti. Ev sahibinde ise Alberto Abalde 11 sayıyla takımının en skoreriydi. Abalde ile birlikte Valencia’da çift hanelere ulaşmayı başaran diğer isim ise 10 sayıyla Tibor Pleiss oldu. Kızlarımızdan Avrupa`da zafer gecesi! Kadınlarda Avrupa'da ülkemizi temsil eden üç ekip parkeye çıktı. Kadınlar Euroleague'de Galatasaray, konuğu Castors Braine'yi 87-76'lık skorla mağlup etti. Kadınlar EuroCup'ta ise Hatay BŞB ve Mersin BŞB rakiplerini alt ederek isimlerini çeyrek finale yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku