THY Euroleague | Anadolu Efes 104-95 Kızılyıldız

THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Anadolu Efes, konuğu Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti ve bu sezonki 5. galibiyetine imza attı.

THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Kızılyıldız'ı 104-95'lik skorla mağlup etti. Oldukça keyifli geçen mücadelede temsilcimizin yıldız oyuncusu Dragic 24 sayıyla takımının ve karşılaşmanın en skorer ismi olmayı başardı. McCollum ise 20 sayı kaydetti. Konuk ekipte de 2013-2015 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Bjelica 15 sayıyla takımının en skorer ismiydi.

Bu sonuçla Anadolu Efes, normal sezonda 5. galibiyetini elde etti ve evinde üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı. Kızılyıldız ise 10. kez parkeden yenik ayrıldı.

THY Euroleague | Valencia 67-80 Fenerbahçe Doğuş Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Valencia'yı 80-67 mağlup etti ve bu sezonki 11. galibiyetini aldı. İlgili Haberi Oku Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Perez Perez, Spiros Gkontas, Amit Balak

Anadolu Efes: McCollum 20, Brown 10, Birkan, Motum 12, Stimac 2, Douglas 12, Dragic 24, Dunston 13, Simon 11

Başantrenör: Ergin Ataman

Kızılyıldız: Radicevic, Dangubic 8, Davidovac 10, Lazic 2, Feldeine 8, Jankovic 9, Rochestie 14, Lessort 11, Ennis 5, Jovanovic 13, Bjelica 15

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22 – 21 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 50 – 46 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 77 – 71 (Anadolu Efes lehine)

5 faul alan: Krunoslav Simon (Anadolu Efes)