Tamer Tuna Beşiktaş’tan ayrılık sebebini açıkladı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalya kampında konuştu. Beşiktaş’tan ayrılmasının kendi kararı olduğunu söyleyen Tuna, Göztepe’nin de şu anki durumunun değil, lig sonundaki durumunun önemli olduğunu söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Antalya kampında konuştu. Lige iyi başladıklarını söyleyen Tuna, “Fırtınalar estirdik demeyelim, fırtınalar başka şeyleri de götürüyor. İyi başlangıç çok önemliydi. Hem oyun gücü olarak, hem de yıllar sonra İzmir'i temsili adına önemli bir takımdık. Göztepe'nin gerçekleştirecekleri daha önemliydi. Benim de antrenörlüklerden sonra teknik direktör olarak ilk senemde Göztepe'yle bütünleşmek adına çok önemliydi. Sezonu istediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz. 30 puan hedeflediğimiz nokta mıydı, tabii ki bazen hedefler değişebiliyor. Kendi hedeflerimiz çok büyük. Ama bunları söyleyerek değil gerçekleştirerek yapmak istiyoruz. Göztepe'nin ilk yarıyı bitirdiği nokta çok iyi. Ama sezonu bitireceğimiz noktanın daha önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

“Ligde sıralama önümüzdeki yılların planlamasına yardımcı olacak”

Uzun vadeli ve kısa vadeli planlarla hareket ettiklerini söyleyen Tamer Tuna, “Başkanımızın söylediği gibi lige başladığımızda hedefimiz kalıcı olmaktı. İlk yılda kalıcı olup, devamlılığı ile ilgili kalıcılık vardı hedeflerimizde. Kısa vade planlarımızda da sezona iyi bir başlangıç yapıp, iyi bir yapılanmayla lig deneyimi olan oyuncularla iyi bir giriş yapmaktı. İlk 5 dışında kalmak ya da sıralamada orta sıralarda olmak, ilerileyen yılların planlamasına etki edecek” dedi. Takımda çok fazla tecrübeli oyuncunun olmasının transfer stratejisi olduğunu da sözlerine ekleyen Tuna, “Sezon başında transfer döneminde bu yolu çizdik. İlk yıl ligde kalmayı hedefleyen bir takımın neler yapabileceğine dair çalışmalarımız oldu. Tecrübeli oyuncuların yanında alternatif oyuncuların da olmasını istedik. En önemlisi ligi tanıyan oyunculara sahip olmak. Bu beni hiç zorlamıyor. Öz değerini ve saygısını bilen isimlerle çalışıyoruz. Bu saygıyı bağırarak çağırarak kuramıyorsunuz. Otorite kurmak bu değil. Otorite işinizle, saygı çerçevesinde çalışmakla alakalı. İşini iyi bilen isimlerle çalışıyoruz. Bizi en çok zorlayan şey lig olacaktı. Lig de bizim adımıza iyi geçti. İkinci yarı bunu gerçekleştirirsek bunu başarmış olacağız. Bu düşünceyle planlamayı yaptık” açıklamasını yaptı.

“Taraftarla ilk buluştuğumuz maç çok anlamlıydı”

Geride kalan 17 haftada en anlamlı maçlarının, seyircisiz oynama cezasının sona erdiği Gençlerbirliği karşılaşması olduğunu söyleyen Tuna, “Çok üzüldüğüm ve sevindiğim maçlar oldu. Ancak taraftarımızla ilk buluştuğumuz Gençlerbirliği maçı çok anlamlıydı. Cezalıydık ve o maçta İstiklal Marşı'yla başlayan bir maç vardı. Duygu olarak çok önemliydi. Acısıyla tatlısıyla güzel günler yaşadık” dedi.

“Şenol Güneş'le kırgınlığımız yok”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le kırgın olduğu iddialarının doğru olmadığını söyleyen Tamer Tuna, “Kırgınlık hiçbir zaman olmadı, olamaz da zaten. Etik olarak Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde her yaşadığım benimle birlikte kaldı zaten. Yaşadığım kırgınlıklar değil, anlık her şey olabilir. Bunu şu anda da yaşıyoruz antrenmanlarda. Ekibimizle de yaşanabiliyor. Şenol Güneş çok önemli bir teknik adam. Fikirlerimizi her zaman paylaştığımız her zaman ortaya koyduğumuz bir anlayışla çalıştık. Bana büyük dersler ve tecrübeler oldu. Bu benim kariyer adına aldığım bir karardı. Pro-Lisans sahibi olduktan sonra kendi yolumu çizmek için en önemli kırılma anıydı. Ayrılışımın nedeni tamamen kendimle alakalı. Orada yaşanan bir şeyle alakalı değil. Kalsaydım zaten bunlar giderilebilirdi. Olgun bir anlayışla, olgun bir sistem içinde, 2 yıllık şampiyonluk ve başarılı bir dönemin ardından kendi kariyerim için Tamer Tuna olmak istedik. Şenol Hoca'nın şu anda çalıştığı ekip çok iyi. Göztepe Teknik Direktörü olarak bazı yorumlara bakmıyorum bile Beşiktaş'la alakalı. Çok başarılı olacak bir takım Beşiktaş. Sonuca dayalı konuşan toplum olduğumuz için bunların da sonuca dayalı konuşulduğunu görüyorum ve önemsemiyorum” diye konuştu.

“Göztepe şampiyonluk getirecek adımlar atıyor”

Kadrodaki herkesten çok memnun olduğunu söyleyen Tamer Tuna, “Onlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Transfer politikamızda bazı isimleri istiyoruz ama şu andaki kadro, ligdeki başlangıcımız, hep bizim planlamamızla ilgili devam edecek unsurlar” dedi. Kulübün altyapıya yaptığı yatırımın da çok önemli olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, “Göztepe'nin yaptığı en iyi işlerden birisi futbol adına planlama. Futbol nasıl olmalı, arka tarafı, mutfağı, laboratuvarları, futbol akademisi, organizasyonu için ciddi çalışmalar yapılıyor. Doluluğu artan bir Göztepe oluyor. Arkasındaki taraftar ruhunu, tutkusunu, işte de destekleyen bir yapı olduğunu görüyoruz. Altınordu da çok iyi bir örnek. Ben bunu Çanakkale Dardanelspor'da yaşayan birisiyim. Süper Lig'de birçok önemli oyuncunun yer almasını sağladı bu yapı. Bu durumu Altınordu devam ettirdi. Daha neler olabilir diye Göztepe'de çalışmalar var. Altyapı çalışmaları var, stat projesiyle ilgili çalışmalar var. Bu yıl tesislere teknoloji ve altyapı yatırımı milyonları buluyor. Göztepe'nin ilerleyişi ekonomi ve altyapı anlamında olacaktır. Bu olduğu müddetçe kalıcılık hedefinin gerçekleştiği dönemde, önümüzdeki hayallerin Göztepe adına gerçekleşmesi demektir. Şampiyonluk potansiyeli olan bir şehir İzmir ama hiç şampiyonluk yaşayamamış bir takım İzmir. Bu yolda atılacak adımların başlangıcı olarak görüyorum bu adımları” ifadelerini kullandı.

“Bulunduğum nokta istediğim nokta”

Kariyer planlaması adına ileriye dönük hedefleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Tamer Tuna, “Kendimi olduğum noktada görüyorum. Beni geleceğe taşıyacak ve geleceğe götürecek noktanın da şu an olduğunu biliyorum. Bu nokta kariyer planlamamın içindeki en önemli yerdi. Çünkü kariyer planlamamın içinde bu gelişim hep doğru adımlarla gerçekleşti. Bunu iyi yönettiğimi düşünüyorum. 4 büyükler ya da diğer takımlar fark etmez, Göztepe'de olduğum sürece Göztepe için ve Tamer Tuna için neler olabilir, o hedefteyim ve şu anda sadece bunu düşünüyorum. Bulunduğum nokta, emin olun istediğim nokta” dedi. Şampiyonluk yolundaki favorisiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Tuna, “Şampiyonluk favorim, yarışan bütün takımlar” diyerek sözlerini tamamladı.