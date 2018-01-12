Son dakika! Robin van Persie, Fenerbahçe’den ayrılıyor!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Hollandalı golcü Robin van Persie, ülkesinin güçlü ekiplerinden Feyenoord'la anlaşmaya vardı. Bein Sports'un haberine göre sağlık kontrolünden geçecek oyuncu 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Hollandalı golcüsü Robin van Persie’ye veda etmeye hazırlanıyor. Bein Sports ve Hollanda basınında yer alan haberlere göre son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini çeken tecrübeli futbolcu, yıldızının parladığı Feyenoord’a dönüyor.

Feyenoord, Van Persie ve Fenerbahçe, oyuncunun alacakları konusunda anlaşmaya varırken 34 yaşındaki oyuncunun Feyenoord’la 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Van Persie yarın Hollanda’nın köklü ekibi için sağlık kontrolünden geçecek.

Hollanda basınında Van Persie’nin karakterinin Dirk Kuyt gibi olmadığı eleştirilerine de cevap veren Van Bronckhorst, ”İnsanların karakterleri asla aynı olmaz. Ben de diğer teknik direktörlere mi benziyorum? Herkesin karakteri farklıdır” diye konuşmuştu. Van Bronckhorst, Van Persie’yi yaz transfer döneminde de transfer etmek için uğraştıklarını ifade etmişti.

2001-2004 yılları arasında Arsenal’a transfer olup dünya futbolunun zirvesine çıkmadan önce Van Persie genç ve yetenekli bir golcü olarak Feyenoord formasıyla göz doldurmuştu. Van Persie’nin Feyenoord formasıyla çıktığı 78 maçta 21 golü bulunuyor. Rotterdam doğumlu Van Persie ayrıca doğduğu şehrin takımına da dönmüş olacak.

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