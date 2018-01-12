Son Dakika | Beşiktaş’tan amatör şubeler hakkında yalanlama!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün amatör şubeler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bugün amatör şubelerin 2 yıl süre ile faaliyetlerinin dondurulacağı haberi konuşuluyordu. Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
İşte Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama;
Bugün basın yayın organlarında Kulübümüzün amatör branşlara yönelik dondurma kararı aldığına yönelik çeşitli iddialar yer almaktadır.
Bu yöndeki iddiaların tamamının asılsız olduğunu, Yönetim Kurulumuz’un aldığı bu yönde herhangi bir kararının bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
Son güncelleme: 11:58 | 12.01.2018