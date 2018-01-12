Son Dakika | Beşiktaş’tan amatör şubeler hakkında yalanlama!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün amatör şubeler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bugün amatör şubelerin 2 yıl süre ile faaliyetlerinin dondurulacağı haberi konuşuluyordu. Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

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