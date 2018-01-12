Samir Nasri’ye CAS’tan şok karar! 4 yıl men cezası gelebilir

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri'nin başvurusunu reddetti. UEFA, Nasri'ye 4 yıl men cezası verebilir.

Spor Tahkim Mahkemesi CAS, UEFA’nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri’nin talebini kabul etmedi. UEFA, Nasri’nin Sevilla’da forma giydiği dönemde Los Angeles’ta bir klinikte kullandığı bir ilaçla ilgili olarak soruşturma başlatmış ve Fransız yıldızın yasaklı madde kullanmış olabileceğini belirtmişti.

Nasri soruşturmanın üzerine CAS’a başvursa da beklediği sonucu alamadı. CAS, Nasri’nin talebini reddetti ve süreçte yeni bir perde açılmış oldu. UEFA, incelemeler sonucunda Nasri’nin doping yaptığını ispat edebilirse, Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki futbolcuya 4 yıl futboldan men cezası verebilir. Nasri’nin Aralık 2016’da susuzluk hissini azaltan ‘intravenöz damla’ kullandığı belirtiliyor.

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