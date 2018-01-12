Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville’i şirketinde işe aldı

Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Kate Greville'i şirketinde Halkla İlişkiler bölümünün başına getirdi. Ryan Giggs'in aldığı bu kararın ardından eski eşlerin vereceği tepki merak konusu oldu.

SKOR DIŞ HABER – Altyapısında yetiştiği Manchester United’da efsane olarak futbolu bırakan Ryan Giggs’in özel hayatı şu sıralar oldukça hareketli. 10 yıldır evli olduğu eşi Stacey’den geçtiğimiz günlerde boşanan Ryan Giggs, tıpkı kendisi gibi yeni boşanan sevgilisi Kate Greville’i kanatlarının altına aldı. Uğruna eşinden boşandığı Kate Greville’i şirketinde Halkla İlişkiler departmanının başına getiren Ryan Giggs, hem kendisinin hem de sevgilisinin eski eşini kızdırdı.

Manchester United`ın yıldızı Jesse Lingard'ın sevgilisini şoke eden gerçekler Manchester United'da forma giyen Jesse Lingard'ın sevgilisi, geçtiğimiz hafta hayatının belki de en kötü günlerinden birini yaşadı. Southampton ile oynanan maçta başına geleceklerden habersiz bir şekilde sevgilisinin fotoğrafını beğenen Jena Frumes, bu hareketinden saatler sonra aldatıldığını öğrendi. İlgili Haberi Oku

Kate Greville’i 24 milyon pound değerindeki otelinin personeli ile tanıştıran Ryan Giggs, sevgilisini işe bırakırken görüntülendi. Kate Greville’i hediyelere boğduğu belirtilen Ryan Giggs’in ilişkisi eski eşlerin tepkisine neden oldu. Kate Greville’den boşanan Damian Burke, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ryan Giggs’i “Evliliğimizdeki üçüncü kişiydi” diyerek suçladı. Ryan Giggs’in eski eşi Stacey ise boşanmanın ardından Ryan Giggs’in kendisini aldattığı iddia etti. Bu iddiaları reddeden Galli yıldızın, Kate Greville’i boşanır boşanmaz işe alması ise dedikoduları kuvvetlendirdi.

Ryan Giggs’in evli olduğu sırada yine kendisi gibi evli olan Kate Greville ile olan ilişkisi skandal olarak adlandırılmıştı. İkilinin ilişkisi basına yansıdıktan sonra boşanma kararı alan Ryan Giggs ve Kate Greville, daha sonra sık sık birlikte görünmeye başlamıştı. Kate Greville’in Ryan Giggs’in şirketinde işe başlamasının ardından eski eşlerin ne yapacağı merak konusu oldu. Stacey ve Damian’a yakın kaynaklar, iki ismin de durumda büyük rahatsızlık duyduğu ve sert bir tepki vereceklerini söylediler.