Kızlarımızdan Avrupa’da zafer gecesi!

Kadınlarda Avrupa'da ülkemizi temsil eden üç ekip parkeye çıktı. Kadınlar Euroleague'de Galatasaray, konuğu Castors Braine'yi 87-76'lık skorla mağlup etti. Kadınlar EuroCup'ta ise Hatay BŞB ve Mersin BŞB rakiplerini alt ederek isimlerini çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Basketbolda kadınlarda ülkemizi temsil eden takımlarımızdan üçü sahneye çıktı. Temsilcilerimizden ikisi karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmayı başardı. Kadınlar Euroleague B Grubu’nda Galatasaray, konuğu Castors Braine’yi 87-76’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Kaela Davis, 24 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı ve adeta ayağının tozuyla galibiyeti getirdi.

İKİ TEMSİLCİMİZ DE TURLADI

Kadınlar EuroCup’ta 8’li Finaller’de mücadele eden Hatay BŞB, deplasmanda 70-65’lik galibiyetin rövanşında sahasında Enisey’e 72-70 mağlup oldu ancak averaj farkıyla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Mersin BŞB ise ilk maçta evinde TTT Riga’ya karşı aldığı 88-70’lik galibiyetin avantajını korudu. Deplasmanda da rakibini 63-62 yenen Akdeniz temsilcisi Hatay’la birlikte çeyrek finale yükseldi. Son dakika! Galatasaray Odeabank`ın yeni hocası Oktay Mahmuti oldu Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü Oktay Mahmuti oldu. Aslan, deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku