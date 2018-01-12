Kızılyıldız Başantrenörü Dusan Alimpijevic: ‘Bu oyunla kazanmamız zordu’

Kızılyıldız Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Anadolu Efes'e karşı kötü bir oyun sergilediklerini ve bu oyunla kazanma şanslarının olmadığını söyledi.

THY Euroleague'in 17. haftasında Kızılyıldız, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 104 – 95'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kızılyıldız Başantrenörü Dusan Alimpijevic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynanan oyundan bazı şeyler öğrenmeleri gerektiğini ifade eden, Sırp Başantrenör, “Bir takım 104 sayıyla sizi yendiğinde bu takıma kazanma hakkınız yoktur. Bir oyuncu 4 kez üst üste basket faul alıyorsa siz kazanmayı hak etmiyorsunuzdur. Özellikle oyundan bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘Kazanma şansımız yoktu’

Alimpijevic, Anadolu Efes'e karşı sert bir savunma ortaya koyamadıklarını söyleyerek, “104 sayı yedik. Buradan birçok sayıyı birebir hücumda kazandılar. Böyle bir oyundan sonra kazanma şansımız pek yoktu” değerlendirmesini yaptı. Geçen sezon Fenerbahçe Doğuş forması giyen ve sarı-lacivertli forma ile Euroleague şampiyonluğu yaşayan Kızılyıldız'ın oyuncusu Pero Antic'in süre alamaması ile ilgili konuşan deneyimli başantrenör, Antic'in ayağındaki sakatlıktan dolayı parkede olmadığını aktardı. THY Euroleague | Anadolu Efes 104-95 Kızılyıldız THY Euroleague'de normal sezonun 17. haftasında Anadolu Efes, konuğu Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti ve bu sezonki 5. galibiyetine imza attı. İlgili Haberi Oku