Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe kamp dönemini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, FBTV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Aatif, takımdaki pozitif atmosferden söz ederken kendi hedefleriyle ilgili, "Gerçek Aatif'i görmediniz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Faslı hücum oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan “Kamp Günlüğü” programında Fatih Demirkol'un sorularını yanıtladı. Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Aatif Chahechouhe, takımdaki pozitif havanın şampiyonluk için çok önemli olduğuna da değindi.

Sarı-lacivertlilerin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını değerlendirerek sözlerine başlayan Aatif Chahechouhe, “Kamp çok güzel gidiyor. Takımdaki herkesin morali de çok iyi. Yoğun ve sert bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Ligin ikinci devresinde bizi bekleyen zorlu maçlar var. Takım hava çok iyi ve herkes çok mutlu” dedi.

Takım içerisindeki güzel ortamın şampiyonluk yolunda önemli olduğuna vurgu yapan Aatif Chahechouhe, “Takım içerisindeki iletişim harika, bunu söyleyebilirim. Hocalarımız, futbolcu grubu, tesis çalışanları… Hep beraber güzel bir enerji yakaladık. Takımdaki bu güzel hava ve enerji inanıyorum ki bizi şampiyonluğa taşıyacak” şeklinde konuştu. Yiğithan Güveli Dick Advocaat`ın takımı Sparta Rotterdam`a kiralandı! Fenerbahçe, genç futbolcu Yiğithan Güveli'nin Dick Advocaat'ın takımı Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

‘Gerçek Aatif’i görmediniz!’

Takım olarak her geçen gün üzerine koyarak ilerlediklerini de ifade eden Chahechouhe, “Benim için işler bu yıl iyi gidiyor ama henüz gerçek Aatif Chahechouhe'yu görmediniz. Aatif Chahechouhe, takım için daha etkili, daha belirleyici olan ve goller atan bir oyuncudur. Şu anda takım çok güzel gidiyor ama halen bazı noktalarda gelişim döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. İlerleyen günlerde çok daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki deneyimli futbolcu, ligin ilk yarısında Osmanlıspor maçından sonra takımın farklı bir havaya büründüğünü ve bunun da peşi sıra galibiyetlere dönüştüğünü şöyle ifade etti: “Osmanlıspor maçı sonrasında bazı şeylerin farkına vardık. Güzel bir çıkış yakaladık ve böyle devam edersek sezonu şampiyonlukla tamamlayacağımıza eminim. Bu birlikteliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Hocamız, birbiri için mücadele eden, sahada koşan ve savaşan bir takım buldu artık. Sezonun en başında bunun eksikliğini yaşıyorduk. Bu yolda bu şekilde devam edersek sezon sonunda mutlu olacağımıza inanıyorum.” Luis Neto: Daha iyi bir ekip haline geldik Fenerbahçe'nin Portekizli savunmacısı Luis Neto, hem saha içinde hem de saha dışında işlerin daha iyiye gittiğini söyledi. Lig yarışının son haftalara kadar süreceğini ve büyük bir rekabete sahne olacağını belirten Neto, iyi bir ekip olduklarını ve daha da iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını, bu yarışta sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti. İlgili Haberi Oku

‘İlk 6 hafta çok zor olacak…’

Süper Lig'in ikinci devresinde ilk 6 haftalık periyota dikkat çeken Aatif Chahechouhe, “Ligin ilk 6 maçı gerçekten çok zor olacak. Öncelikle Göztepe'yi kendi sahamızda ağırlayacağız, ardından Başakşehir deplasmanı var. Akabinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli deplasman maçları oynayacağız. İlerleyen dönemde Galatasaray maçı bizi bekliyor. Eğer ki o dönemi iyi geçirebilirsek, lig bizim için çok daha kolay bir hal alabilir diye düşünüyorum. Bu zorlu periyotu en iyi şekilde geçmemiz gerekiyor” dedi.

Sözlerini Fenerbahçe taraftarının takım için itici bir güç olduğunu söyleyerek noktalayan Aatif Chahechouhe, “Bana göre başarının anahtarı; taraftarımızın desteği olacak. İnşallah başarıya ulaşırsak onların da büyük payı olacak. Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Özellikle de ihtiyacımız olan zor anlarda yanımızda olup desteklerini hissettirirlerse inşallah sezonu şampiyonlukla tamamlayan taraf biz olacağız. Saha içerisinde onların oluşturduğu o hava kesinlikle fazlasıyla hissediliyor. Taraftarımız pozitif olduğu sürece bizim galibiyetlerimizde pay sahibi olacaklar” diyerek şampiyonluk yolunda taraftar desteğinin öneminden de bahsetti. Aykut Kocaman`dan flaş açıklamalar! Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan'ın ardından van Persie'nin de takımdan ayrılacağını söyledi. İlgili Haberi Oku