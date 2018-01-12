Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic “Taraftarı unuttum” deyip geri döndü

Euroleague'de Valencia'yı deplasmanda farkı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'ta Başantrenör Zeljko Obradovic, maç sonrası röportajında taraftara olan saygısını bir kez daha gösterdi.

Euroleague’in 17. haftasında deplasmanda Valencia’yı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, 11. galibiyetini elde etti. Maç sonrası FB TV’ye röportaj veren Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Obradovic, röportaj sonrası ise taraftara verdiği değeri gösteren bir harekette bulundu.

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Son çeyrekte daha iyi oynadıklarını belirten Obradovic, “Önümüzde çok uzun bir yol var. Galibiyeti unutup İBB maçına hazırlanmamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Röportajı tamamlayan Obradovic, tam ayrılıyorken birden geri döndü. Muhabirin şaşkın bakışları altında kameranın karşısına yeniden geçen Obradovic, bir şey daha söylemek istediğini belirterek “Taraftarı unuttum tekrar gelip onlara teşekkür ediyorum” dedi.

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OBRADOVİC’E İSPANYA’DA ÖDÜL

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş, İspanya’nın önde gelen basketbol dergilerinden Gigantes del Basket tarafından Valencia’da düzenlenen ödül törenine katıldı. L’ Alqueria del Basket Salonu’nun ev sahipliği yaptığı törende dünya basketbolunun önde gelen isimler yer aldı. Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic “Basketbol Efsanesi”, genel menajer Maurizio Gherardini “En Başarılı Genel Menajer”, Jan Vesely de “En Spektaküler Basketbolcu” ödülüne layık görüldü.

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VESELY ÖDÜL TÖRENİNE KATILAMADI

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban’ın da yer aldığı törende Zeljko Obradovic ve Maurizio Gherardini´ye ödülleri takdim edildi. Sakatlığı nedeniyle İspanya’ya gelemeyen Jan Vesely’nin ödülünü ise genel menajer Maurizio Gherardini aldı.

Ayrıca geceye katılamayan Vesely’nin bir de teşekkür videosu yayınlandı.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zejlko Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini ödül için Gigantes del Basket´e teşekkür etti.