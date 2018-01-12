Fatih Terim istedi Bakırköy Belediyesi harekete geçti

Takımla birlikte Antalya kampında bulunan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu arayarak, Metin Oktay Tesisleri'nde çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik yapılması için ricada bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yakın dostu Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu arayarak; “Sayın Başkan takım olarak Antalya’da kamptayız. Florya Metin Oktay Tesisleri’ni biz kamptayken bir elden geçirseniz. Çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik yaptırsanız ” diyerek ricade bulunduğu öğrenildi.

Terim'in ricası üzerine de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü görevlendirerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Fatih Terim altyapıyı onlara emanet ediyor! Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, üç efsane ismin teknik kadroya katılacağını söyledi. Terim; Johan Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş'in altyapıda görev yapacağını açıkladı. Terim aynı zamanda Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmesi zor bir transfer olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Bakırköy Belediyesi Park-Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yaklaşık 100 çalışanı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirerek tesisleri elden geçirdi. Terim’in bu çalışmadan sonra Başkan Kerimoğlu’nu tekrar arayarak teşekkür ettiği belirtildi.