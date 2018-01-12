Emre Belözoğlu: Kolum kesilir, o mektubu yine de yazmam

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Tivibuspor'da yayınlanan TBTŞOV programında eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci ile bir araya geldi. Emre Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’den ayrılırken kendisine yazılan mektup hakkında ilk kez konuşan Emre Belözoğlu, “Benim Fenerbahçe’den ayrılırken yaşadıklarımı Real Sociedad 35 yaşındaki kaptanına yaşatmaz. Veya İnter, bunu yaşatmaz. Oyuncuya en azından değer verdiğini göstermeli. Ben bir mektupla öğrenmemeliydim. Ben ileride yönetici olursam kaptanımı gönderirken mektupla göndermem. Benim konum kesilir, o mektubu yine de yazmam” dedi.

Fenerbahçe`den sürpriz Emre Belözoğlu hamlesi Fenerbahçe, kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'yu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

‘BOYNUMA SARILIP AĞLIYORLAR’

Kendisinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu ifade eden Emre, “Futbolcu oyunun merkezindedir. Bu mesleğin en değerli aktörüdür. Bu böyleyse ve bazi takımlara kendimiz ait hissediyorsak, o takımın değeri olmalısınız. Ben sokakta bunu hissediyorum. Benim altyapım Galatasaray, orada çok şey öğrendim. Bana kattıklarını hiçbir zaman inkar etmedim ama Fenerbahçe’ye kendimi ait hissettiğim için taraftar da bunu bana sokakta hissettiriyor. Şu an beni gördüklerinde boynuma sarılıp ağlayanlar oluyor. Aslında değerli olan da bu” şeklinde konuştu.