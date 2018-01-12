Cenk Tosun Premier Lig’de ilk maçına çıkıyor

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig'de yarın Tottenham ile Wembley'de oynayacakları karşılaşmada Cenk Tosun'un da kadroda olacağını açıkladı.

Beşiktaş’tan rekor bonservis bedeliyle Everton’a transfer olan Cenk Tosun Premier Lig’deki ilk maçına yarın çıkıyor…

Ligin 23. haftasında Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Everton’da karşılaşma öncesi teknik direktör Sam Allardyce önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye saati ile 20.30’da Wembley Stadyumu’nda başlayacak maçta Cenk Tosun’un kadroda yer alacağını açıklayan Allardyce, gol yollarında sıkıntı çeken ekibi için Cenk’in iyi bir silah olacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam bu sezon Arsenal’de yeteri kadar şans bulamayan Walcott’u bonservisiyle transfer etmek için Kuzey Londra ekibi ile görüştüklerini de doğruladı.

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