Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk sınavına hazırlanıyor!
Everton resmi internet sitesinden Cenk Tosun'un da katıldığı bir antrenman videosu paylaştı. Cenk'in yarın (13 Ocak) oynanacak Tottenham Hotspur maçında görev yapması bekleniyor.
Everton Kulübü, yarın oynayacakları Tottenham Hotspur maçı öncesi kadroya dahil edilen yeni transferleri Cenk Tosun’un idman görüntülerini paylaştı. Teknik direktör Sam Allardyce’ın Tottenham Hotspur maçının kadrosuna aldığı milli golcü, takım arkadaşlarıyla idmana çıktı. Kulüpten yapılan idman görüntülerinde Cenk Tosun’un hırslı çalışması dikkat çekti.
Bu sezon Premier League’de gol yollarında sıkıntılar yaşayan Everton’da Menajer Sam Allardyce’ın Cenk’e zorlu mücadelede şans vermesi bekleniyor.
Son güncelleme: 17:57 | 12.01.2018