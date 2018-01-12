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Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk sınavına hazırlanıyor!

Everton resmi internet sitesinden Cenk Tosun'un da katıldığı bir antrenman videosu paylaştı. Cenk'in yarın (13 Ocak) oynanacak Tottenham Hotspur maçında görev yapması bekleniyor.
17:5412 Ocak 2018
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Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk sınavına hazırlanıyor!

Everton Kulübü, yarın oynayacakları Tottenham Hotspur maçı öncesi kadroya dahil edilen yeni transferleri Cenk Tosun’un idman görüntülerini paylaştı. Teknik direktör Sam Allardyce’ın Tottenham Hotspur maçının kadrosuna aldığı milli golcü, takım arkadaşlarıyla idmana çıktı. Kulüpten yapılan idman görüntülerinde Cenk Tosun’un hırslı çalışması dikkat çekti.

 

Bu sezon Premier League’de gol yollarında sıkıntılar yaşayan Everton’da Menajer Sam Allardyce’ın Cenk’e zorlu mücadelede şans vermesi bekleniyor.

12 Ocak 2018 Cenk Tosun Premier Lig`de ilk maçına çıkıyor Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig'de yarın Tottenham ile Wembley'de oynayacakları karşılaşmada Cenk Tosun'un da kadroda olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Cenk Tosun everton İngiltere Premier League
Son güncelleme: 17:57 | 12.01.2018
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