Bastian Schweinsteiger’e ilginç transfer teklifi! ‘Bira, çikolata ve kek’

Almanya amatör küme takımlarından SG Buna Halle, bir süredir kulüpsüz olan Bastian Schweinsteiger için teklifte bulundu. Sınırsız bira, kek ve çikolata teklif edilen Alman yıldızın tenisçi eşi Ana Ivanović'e de tenis kortu sözü verildi.

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih’in eski efsane futbolcularından Bastian Schweinsteiger’e amatör küme ekibi SG Buna Halle’den ilginç bir transfer teklifi geldi.

Manchester United’ın ardından son olarak Amerika’da Chicago Fire forması giyen ve sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir takımla anlaşmayan deneyimli orta saha oyuncusuna Buna Halle’de oynaması karşılığında sınırsız bira teklifi yapıldı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan SG Buna sözcüsü Sascha Gerber: ”Bastian hakkında birçok spekülasyon yapılıyor ancak biz onun burada oynamaya devam etmesini istiyoruz. Ona sınırsız bira, çikolata ve kek teklif ettik. Ayrıca eşi Ana Ivanovic’in de rahatı için kendisine yerel bir tenis kortunda süresiz üyelik sağlayacağız. Umarım Bastian bu teklifi değerlendirir” ifadelerini kullandı. Alman yıldızın yapılan bu teklife ne yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

2016 yılında Almanya Milli Takımı’na veda eden Schweinsteiger gözyaşlarına hakim olamamış ve o anlar tarihe geçmişti.