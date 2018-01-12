Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut açıkladıı: “Arda kararını yarın açıklıyoruz”

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan Arda Turan'ın Başakşehir'e transferiyle ilgili dün akşam katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde transferi ile ilgili sık sık haberler yapılan Barcelonalı futbolcu Arda Turan ile ilgili menajeri Ahmet Bulut katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut A Spor’a yaptığı açıklamada, “Şu an her şey olumlu gidiyor. 12 Ocak Cuma günü karar açıklanacak. Biz zaten Başakşehir’e evet dedik. Arda Turan da evet dedi. %99 Barcelona’da evet diyecek. Sadece 1-2 pürüz kaldı. Transferin %99 bittiğini söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendisine yöneltilen Arda Turan’ın transferi hakkındaki soruya şunları söylemişti.”Kolay transfer gibi durmuyor. Arda, 2003 senesinden beri elimizde büyümüş, ailemin parçası. Yeni yılda konuştuğumuzda burası sana açık demiştim. Kariyer planlamasında her zaman fikir alışverişi yaptık. Atletico Madrid ve Barcelona hayatı boyunca… Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur. Bizim sistem devam eder. Arda girerse sisteme kalite katar, girmezse sistem devam eder. Onun hakkında da hayırlısı ne ise o olsun.”

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