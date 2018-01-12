Altınordu futbolcularına Ronaldo’nun vuruşu öğretildi

Avrupa’da birçok futbolcuya topa vuruş teknikleri üzerine eğitim veren Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson, İzmir’e gelip Altınordulu gençlere deneyimlerini aktarırken, antrenörlerle de değerlendirmeler yaptı. Genç futbolcular, bu eğitimin sonunda Ronaldo’nun ünlü “Ölü yaprak” vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Bristol City'den Niclas Eliasson, Wassland Beveren'den Isaac Thelin, Heracles'ten Kristoffer Peterson, Hammarby'dan Jiloan Hammad, Celta Vigo'dan John Guidetti ve Werder Bremen'den Ludwing Augustinsson'un yanı sıra birçok Premier Lig oyuncusuna bireysel antrenörlük yapan Eija Feodoroff ile Fredrik Johansson ikilisi, iki gün süren eğitimde pasın ve şutun isabeti, uzunluğu, yüksekliği ve hızı konularında Altınordu futbolculara teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Seyit Mehmet Özkan: Altınordu futbolcuların serası gibidir Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Altınordu futbolcuların serası gibidir. Altınordu her zaman iyi oyuncular yetiştirecek. Oyuncularımızı yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kişiler olarak görmek istiyoruz” dedi. Özkan, kulüp olarak sadece 500 bin TL borçları olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku

İlk gün Torbalı Metin Oktay Yerleşkesindeki Görsel Eğitim Salonunda teorik anlatımlarda bulunan ekip, daha sonra U16 ve U17 takımlarından 12 oyuncuyla saha çalışması yaptı. İkinci gün, saha çalışmalarını antrenörlerle birlikte değerlendiren, U18'ler ile çalışma yapan ekip, U14 ve U15 takımlarından ise toplam 40 oyuncuyla saha çalışmasına çıktı. Gün sonunda Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz ile özel bir çalışma da gerçekleştiren Eija Feodoroff-Fredrik Johansson, görsel eğitim sırasında ise gösterdikleri teknikler ile Cristiano Ronaldo, Lionel Messsi, Dimitri Payet, Kevin de Bruyne gibi oyuncuların vuruş teknikleri arasındaki birebir benzerlikleri gösterdi. Atalay Yıldırım ve Metehan Yılmaz, bu eğitimin sonunda ise Ronaldo'nun ünlü “Ölü yaprak” vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi.