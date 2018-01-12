Adem Büyük kalıyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası kampı sürerken, takımın etkili ismi Adem Büyük, ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Adem Büyük, devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, “Zaten ayrılmak istesem kendim gider yönetimle konuşurum. Böyle bir şey kesinlikle olmadı, böyle bir ayrılık düşüncem de olmadı. Benim burada 2 senelik kontratım var. Yani taraftardan da ayrılmak istediğimi yönetime iletmişim gibi mesajlar geldi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Benim böyle bir isteğim de olmadı. Tamamen yanlış bir haber, ben Malatya'da mutluyum” dediAyrılacağı haberlerini yapan gazetecilere de tepki gösteren Adem Büyük, “Bu haberi kim çıkardıysa tebrik ediyorum. Yalan bir haber gerçekten bu kadar yalan bir şekilde empoze edilir insanlara. Bu bizi zor durumda bırakıyor açıkçası. Çıkıp bu konuda açıklama yapmak istiyorsunuz ama yapmamak en doğrusu. Çok fazla kulak asmadım açıkçası” ifadelerini kullandı.

“22 puanın üstünde olabilirdik”

Ligin ilk yarısını ve kamp çalışmalarını da değerlendiren Adem, “İl yarıda puan olarak belki de daha fazlasını alabilirdik. Şu bir gerçek ki daha az bir puanla da devreyi kapatabilirdik. Bence hak ettiğimiz bu puanların biraz daha üstüydü. Hakem hataları olsun, bizim atamadığımız goller olsun, kaybettiğimiz maçlar var. Daha fazla olabilirdi, 22 puanın üstünde olabilirdik. Son iki maçı kalitemizi göstererek kazandık. İlk yarıyı geride bıraktık. Burada hazırlık kampımız gayet iyi gidiyor. Çalışmalarımız önümüzdeki hafta başlayacak lig doğrultusunda devam ettiriyoruz. Oldukça verimli bir kamp dönemi geçiyor diye bilirim. 10 gündür buradayız, yaklaşık 1 hafta daha burada kalacağız. Hazırlık kampları her zaman zor geçer. Çalışmalarımız en az sakat verecek şekilde tamamlamak istiyoruz. Bizim çok önemli olmayan iki sakatlığımız vardı. Lige tekrar hızlı bir giriş yapmak istiyoruz” diye konuştu.