Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaştı

Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nde forma giyen golcü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanı Leonard Kweuke’nin sakatlığından sonra forvet arayışlarını hızlandırdı. Daha önce eski Adana Demirspor’lu Mickael Pote’yi gündemine alan yeşil-mavililer Beninli futbolcuyla istediği fiyat konusunda anlaşamadı. Pote’den ümidi kesen Çaykur Rizespor, aradığı golcüyü Gençlerbirliği’nde buldu. Rizespor, Başkent temsilcisinin Kosovalı genç forveti Vedat Muriqi ile prensipte anlaşma sağladı. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerle transferin son aşamaya geldiği öğrenildi. Aradaki pürüzlerin giderilmesi halinde Muriqi, kendini 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayacak imzayı atacak.

Futbola altyapısında yetiştiği KF Liria’da başlayan Muriqi, ilk profesyonel futbol deneyimini de bu kulüpte yaşadı. 2011-2012 sezonunda KF Liria formasıyla 10 maça çıkan Muriç, 3 gol attı. Daha sonra Arnavut kulüpleri KS Teuta ve Besa Kavaje’de top koşturdu.

GENÇLER’DE 55 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ

Muriqi’in Türkiye macerası Giresunspor’la başladı. 2014-2016 yılları arasında TFF 1’inci Lig’de ‘Çotanaklar’ ile 69 karşılaşmaya çıkan genç forvet, rakip filelere 23 gol gönderdi. Giresunspor’daki performansı ile Süper Lig kulüplerinin ilgisini çeken Muriqi, 2016 sezonunun başında Çaykur Rizespor’u çalıştıran İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Muriqi, Başkent temsilcisinde forma giydiği 55 maçta 10 gol kaydetti.

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