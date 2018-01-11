SON DAKİKA | Medipol Başakşehir yarın Arda Turan için Barcelona’yla masaya oturuyor!

Medipol Başakşehir yönetimi NTV Spor'un haberine göre yarın Barcelona yönetimi ile Arda Turan transferi için Barselona'da masaya oturacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir’de Arda Turan transferiyle ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı. Yakın zamanda noktalanması beklenen transferde yarın Barselona’da kritik bir zirve gerçekleşecek. NTV Spor’un haberine göre Başakşehir yönetimi yarın Barcelona yönetimiyle Arda Turan hakkında bir görüşme yapacak.

Son olarak Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferi ile ilgili, Arda'yı kiralık ve bedelsiz transfer etmek istediklerini belirterek, “Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay bir ayak değil. Yarın veya cuma gününe kadar belli olacak. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur” demişti.

Abdullah Avcı: Arda Turan transferi yarın ya da cuma günü belli olur Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku