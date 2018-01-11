Son Dakika | Gaziantepspor’da Oktay Derelioğlu dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, &#8220;Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz&#8221; denildi.. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t09 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tGaziantepspor Cenk`ten gelecek parayı bekliyor\r. \t\t\t\tTFF 1. Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, Cenk Tosun transferinden dolayı kulübe geleceği söylenen ödemeyi takip ettiklerini bildirdi.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .