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Son Dakika | Gaziantepspor’da Oktay Derelioğlu dönemi

Gaziantepspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu'nu getirdi. 
13:5311 Ocak 2018
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Son Dakika | Gaziantepspor’da Oktay Derelioğlu dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi.

09 Ocak 2018 Gaziantepspor Cenk`ten gelecek parayı bekliyor TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, Cenk Tosun transferinden dolayı kulübe geleceği söylenen ödemeyi takip ettiklerini bildirdi. İlgili Haberi Oku

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