Son dakika! Galatasaray Odeabank’ın yeni hocası Oktay Mahmuti oldu

Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü Oktay Mahmuti oldu. Aslan, deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Erman Kunter ile yollarını ayıran Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların kısa zaman içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

7Days EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden sarı-kırmızılılar, sezon başında bütçe daraltmış ve Ergin Ataman’ın yerine Erman Kunter’i göreve getirmişti. İşler istendiği gibi gitmeyip peş peşe kötü sonuçlar alınınca taraftarlar da Kunter ve Can Topsakal aleyhine tezahüratlar yapmaya başlamıştı.

Son olarak Galatasaray’ın Basketbol Şubesi’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Topsakal’ın basketbol görevlerinden istifa etmesinin ardından Erman Kunter’le de yollar ayrıldı.

49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Oktay Mahmudi, Anadolu Efes’in altın çağında 1992-1999 yıllarında Aydın Örs’ün asistanlığını yapmış 2001-2007 yılları arasında başantrenör olarak görev yaptığı takımda 2001-2005 yılları arasında 4 sezon üst üste lig şampiyonluğu elde etmişti. 2010-2012 arasında Galatasaray’ı çalıştıran Mahmuti, sarı-kırmızılılarla 2011’de bir Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi elde etmişti.

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