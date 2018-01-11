Neymar, Barcelona’nın yeni transferi Coutinho ile dalga geçti

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Barcelona'nın yeni transferi vatandaşı Coutinho'yu tebrik mesajı yayınlarken arkadaşının saç traşıyla dalga geçmeyi de unutmadı

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, vatandaşı Philippe Coutinho’nun Barcelona’ya transferi sonrasında yaptığı paylaşımla olay yarattı.

Sezon başında Barcelona’dan 222 milyon euro’ya Paris Saint Germain’e transfer olan Neymar, Brezilya Milli Takımı’ndan arkadaşı Coutinho’nun Katalan devine transferi sonrası tebrik mesajı yayınladı. Barcelona, Palmeiras`ın savunma oyuncusu Yerry Mina`yı transfer etti Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu transfer eden Barcelona, Palmeiras'ta forma giyen savunma oyuncusu Yerry Mina'yı kadrosuna kattı İlgili Haberi Oku

Instagram’daki hikayesinde Coutinho’nun imza töreninden bir fotoğrafını paylaşan Neymar, “Senin için çok mutluyum. Dünyadaki her şeyde başarılar dilerim, eminim çok mutlu olacaksın” ifadelerini kullandı.

Ancak arkadaşına şakayla karışık takılmayı da unutmayan Neymar, “Ve söyle bana, bu saç modeli moda mı?” yazarak Coutinho’nun saç traşıyla dalga geçti.

Barcelona’ya 160 milyon euro bedelle Liverpool’dan transfer edilen 25 yaşındaki Coutinho, “Neymar ile konuştum. Takım, şehir ve soyunma odasıyla ilgili iyi şeyler söyledi” şeklinde konuştu.