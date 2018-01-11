‘Kral’ 50 yaşında sözleşme uzattı

En uzun profesyonel futbol kariyerine sahip isim Kral lakaplı Kazuyoshi Miura, takımıyla olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Japon 2. Ligi ekiplerinden Yokohama FC’de oynayan golcü Kazuyohsi Miura, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. 26 Şubat’ta 51 yaşına girecek olan Miura, bu sezon profesyonel kariyerinde 33. sezonunu geçirecek.

2005’te Yokohama FC’ye imza atan ve geçen Mart’ta 50 yaş 7 günlükken çıktığı maçla birlikte profesyonel futbol tarihinde oynayan en yaşlı oyuncu unvanını ele geçiren Maura (bir önceki rekor İngiliz efsane Stanley Matthews’a aitti), geçen yılı 12 golle tamamladı.

J-League’in en yaşlı golcüsü apoletli King Kazu lakaplı Miura, daha önce Brezilya’nın Santos ve İtalya’nın Genoa gibi takımlarda da forma giymişti. Japonya Milli Takım formasıyla 89 maça çıkan Miura, 55 kez rakip ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu Kazuyoshi Miura aynı zamanda Tsubasa çizgi filminin de esin kaynağı olarak biliniyor.

İşte efsane çizgi film Tsubasa…

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