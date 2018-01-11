Juventus’tan Terim’e cevap gibi paylaşım

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kwadwo Asamoah transferinin zor olduğunu söyledikten saatler sonra Juventus'tan paylaşım geldi.

Juventus forması giyen Asamoah transferinin zor olduğunu belirten Fatih Terim, “Asamoah transferi benden önce gelişti. Ancak zor görünüyor. Alternatif bakıyoruz. İsteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun, fark yaratacak bir oyuncu olmalı. Sol bek transferi dışında 1 sürpriz transfer daha yapabiliriz.” dedi.

Juventus Kulübü, bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Asamoah’ın fotoğrafı yer alırken “Forza Juve” ifadeleri kullanıldı.

Juventus Kulübü, bu açıklamadan yaklaşık 2 saat sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Asamoah’ın fotoğrafı yer alırken “Forza Juve” ifadeleri kullanıldı.

❄⚪⚫❄ #ForzaJuve Juventus Football Club (@juventus)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 10, 2018 at 8:43öö PST )

Fatih Terim; Johan Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş`e altyapıyı emanet ediyor! Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, üç efsane ismin teknik kadroya katılacağını söyledi. Terim; Johan Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş'in altyapıda görev yapacağını açıkladı. Terim aynı zamanda Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmesi zor bir transfer olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku