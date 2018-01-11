Jimmy Butler’dan Steven Adams’a: “O.. Ç.. çok güçlü”
SKOR DIŞ HABERLER / Oklahoma Thunder’ın pivotu Steven Adams sert oyunu ve güçlü yapısıyla rakiplerini etkilemeye devam ediyor.
NBA’in yükselen süper yıldızlarından Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves’ın Thunder’ı mağlup ettiği karşılaşma sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Adams’tan yediği perde darbesinden sonra yerde kalan Butler, maç sonrasında gazetecilere (argo kelimeler kullanarak) dert yandı: “O.. Ç.. çok güçlü. Bugün bana bir perde sırasında öyle bir çarptı ki, hayatımın sona erdiğini sandım.”
Butler sözlerine bir Süperman göndermesi yaparak devam etti: “Krypton’dan falan gelmiş olabilir, ciddiyim.”
Öte yandan Steven Adams’ın insan üstü gücüne rağmen takımı Oklahoma Thunder zor günler geçiriyor. Minneapolis’te 104-88’lik sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini alan Thunder, Batı Konferansı’nda playoff’a ilk dört sırada girme şansını zora soktu.