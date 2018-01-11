Hamit Altıntop Yeni Malatyaspor yolunda!

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde bulunan Hamit Altıntop konusunda açıklama yaptı.

Almanya’da Darsmstadt ile yollarını ayıran Hamit Altıntop’u kadrolarında görmek istediklerini belirten Adil Gevrek, benisports’a konuştu.

Gevrek “Şu anda bitmiş bir şey yok. Hamit Altıntop, hocamızın da listesinde olan bir hemşehrimiz. Türk futboluna emek vermiş ve Avrupa’da üst düzey futbol oynamış birisi. Kesin bir şey söylemek doğru değil ama tekrar konuşacağız. Herhangi bir görüşme yok. Listemizde var. Tekrar konuşup değerlendireceğiz” dedi.

Bruma`nın menajeri Catio Balde`den Galatasaray açıklaması! Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig forması giyen Bruma'nın, Galatasaray'a geri döneceği iddialarına menajerinden yanıt geldi. İlgili Haberi Oku