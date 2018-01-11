Galatasaray’da Loic Remy sesleri

Las Palmas'ta forma giyen Fransız golcü Loic Remy'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

Fransız basınında yer alan habere göre Las Palmas’da forma giyen Loic Remy’in Galatasaray’a transfer olacağı iddia edildi. Sol bek arayışında olan Galatasaray’da Loic Remy sesleri çıkmaya başladı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre; Las Palmas’dan ayrılması beklenen Loic Remy’in sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı ifade edildi.

Transfer dönemlerinde sık sık ismi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan 31 yaşındaki Remy, Las Palmas formasıyla bu sezon 13 maçta 6 gol kaydetti. Fransız futbolcu 2014-2016 yılları arasında iki sezon Chelsea forması giymiş ve 47 resmi maçta 12 gole imza atmıştı.

(İHA)

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