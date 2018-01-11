Fernandao’nun müthiş değişimi herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ve Aykut Kocaman'ın kilo problemi nedeniyle sürekli uyardığı Fernandao Fenerbahçe TV'de katıldığı canlı yayında yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı forveti Fernandao, yoğun çalışmanın meyvesini aldı… Sezon başında fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Brezilyalı’nın son hali görenleri şaşırttı.

Fenerbahçe TV’de programa katılan Sambacı’nın gözle görülür şekilde kilo verdiği ve saçını eskisi gibi sıfıra vurduğu görüldü. Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada son 2 sezona dair öz eleştiride de bulunan eski gol kralı, sakatlık sürecinde kariyerinin en kötü anlarını yaşadığını itiraf etti.

Antrenmanlarda neşe saçan Brezilyalı futbolcu, rakipleri Vincent Janssen ve Roberto Soldado’ya ciddi bir rakip olacağının işaretlerini verdi. Antalya kampında çalışmalarına en iyi şekilde devam ettiğini vurgulayan Fernandao, şunları kaydetti:

Aykut Kocaman Fernandao`ya kilo şartı koydu! Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de, Brezilyalı golcü Fernandao'nun fazla kiloları oldukça dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

“Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Allah’ın ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya’da olmak benim için büyük bir fırsat. Her zaman yaptığım gibi performansımın en iyisini vermek için gayret gösteriyorum. Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem.

Ben Fernandao’yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartların olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğdu, diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”

Daha önce görev yaptığı takımlarda da hep forma rekabetinin içinde olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, “Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Biz şahsi değil kulüp için en iyi olacak şekilde oynamalıyız. Zaten kulüp için en iyi şekilde oynadığımız zaman şahsi olarak da performansımız iyi olmuş oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcular arasındaki rekabetin takıma yararlı olduğuna dikkati çeken Fernandao, “Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz.