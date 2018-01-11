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Fenerbahçe, yağmur çamur dinlemedi

Fenerbahçe, devre arasında yaptığı çalışmalarına yoğun yağışa rağmen devam etti.
20:1611 Ocak 2018
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Fenerbahçe, yağmur çamur dinlemedi

Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bugün yaptığı çalışmalarla devam etti. Yoğun yağış altında süren çalışmalarda futbolcuların istekli ve hırslı olması gözden kaçmadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda süren antrenmanlar düz koşu ile başladı.

Sprint çalışmalarıyla devam eden antrenman top kapma çalışmalarıyla sonlandı. Fenerbahçe'de daha önce sakatlıkları bulunan Dirar, Mehmet Ekici ve Elif Elmas antrenmana katılırken, sakatlıkları devam eden Jansen ve Souza ise salonda çalıştı. 11 Ocak 2018 Fenerbahçe ve Galatasaray`a dev öneri! FBCoin ve GSCoin... Futbol yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig ekiplerine yeni bir gelir kapısı önerisinde bulundu. İlgili Haberi Oku

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