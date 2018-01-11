Fenerbahçe ve Galatasaray’a dev öneri! FBCoin ve GSCoin…

Futbol yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig ekiplerine yeni bir gelir kapısı önerisinde bulundu.

Serdar Ali Çelikler’in HaberTürk gazetesinde yer alan köşe yazısındaki o bölüm şöyle:

‘Dünyada ‘blockchain' teknolojisinin gittiği nokta inanılmaz. Bu teknoloji perakende ve hizmet sektörlerinin tamamını kökten değiştirecek yenilikler getirdi, getirecek. Bugünden sarstığı finans dünyasını ise baştan aşağıya değiştirmeye hazırlanıyor. Blockchain (blok zinciri) adı verilen bu yeni ve anarşist, otoriteye karşı geliştirilen yazılım sisteminin sonucu kripto paralar. En meşhuru Bitcoin. Bunların bir sürü altcoin yazılımları da mevcut.

Bizim kulüplerimizin yeni gelir kalemine ihtiyaçları gün gibi ortada.

Yıl olmuş 2018, hala inşaatçı kafasıyla gelişim beklemeleri büyük hata.

Ben de özellikle şirketleşmiş kulüplerimize öneri olarak sunuyorum:

Dünyada ilk olun. İlk kez arkasında bir kulüp ismi olan bir coin (kripto para) üretin. FBCoin-GSCoin-BJKCoin- TSCoin-BaşakşehirCoin gibi isimlerle kripto para üretin. Araştırdım, mevzuat engeli yok. Şirketler bu tür üretimler yapabiliyor.

Hem yeni bir gelir kapınız olur hem yazılım dünyasına adım atmış olursunuz hem de UEFA nezdinde hepinizin başında duran FFP sopasına karşı elinizi kuvvetlendirecek bir başka finansal aktifiniz bulunur. Hem de bugüne kadar hep geriden takip ettiğiniz dünya gelişmelerine biraz olsun yaklaşmış olursunuz. Fikir benden üretmek sizden. Gelecek bu teknolojide, benden söylemesi.’

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