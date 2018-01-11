Fenerbahçe 2-3 Igor Gorgonzola Novara
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, B Grubu ikinci maçında konuğu Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu.
2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda İtalya’nın Igor Gorgonzola Volley Novara takımına, 26-24, 25-19, 22-25, 19-25 ve 6-15’lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
Temsilcimiz, B Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasında, 25 Ocak Perşembe günü, saat 19:00’da, İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaşacak. Mücadele, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.