Fenerbahçe 2-3 Igor Gorgonzola Novara

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, B Grubu ikinci maçında konuğu Igor Gorgonzola Novara'ya 3-2 mağlup oldu.

2018 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda İtalya’nın Igor Gorgonzola Volley Novara takımına, 26-24, 25-19, 22-25, 19-25 ve 6-15’lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz, B Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasında, 25 Ocak Perşembe günü, saat 19:00’da, İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaşacak. Mücadele, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi`nde 2`de 2 yaptı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Vakıfbank, grubundaki ikinci maçında evinde Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'u 25-16, 24-26, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yendi ve 2'de 2 yaptı. İlgili Haberi Oku