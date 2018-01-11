Fatih Terim; Johan Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş’e altyapıyı emanet ediyor!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, üç efsane ismin teknik kadroya katılacağını söyledi. Terim; Johan Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş'in altyapıda görev yapacağını açıkladı. Terim aynı zamanda Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşmesi zor bir transfer olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GSTV’de gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu, yönetim ve Ünal Aysal tartışmalarından ziyade takımın durumundan ve planlarından bahseden Fatih Terim, transferle ilgili de konuştu. Kwadwo Asamoah transferinin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna değinen deneyimli çalıştırıcı alternatif isimlere de baktıklarını ifade etti.

‘ELMANDER MÜJDESİ’

Terim, teknik kadroya Gökhan Zan ve Johan Elmander ve Necati Ateş’in dahil olacağını da açıkladı. Terim, “Altyapıdan yine bir şey çıkmıyor. Galatasaray’ın alt yapısından sürekli birileri çıkmıştır. O yüzden bu konu için yeni projeler düşünüyorum. Necati’yi, Gökhan’ı çağırdım. Çok paramız yok ama itibarımız var dedim. Onlar da ‘biz böyle bir şey talep etmiyoruz, bizim için gururdur bu işi yapmak’ dedi. Onlara görev vereceğim” ifadelerini kullandı. Elmander için ise, “Elmander, büyük ihtimal Cumartesi aramıza katılacak. Konuştum, geliyor. Daha da gelecek olanlar var. Necati ve Elmander’in forvetleri çalıştırmalarını istiyorum. İleride Galatasaray’dan çekirdekten yetişmiş antrenörler kazandırmış olacağız inşallah. Elmander’in yaklaşımı beni çok mutlu etti. Florya’ya el attık, şu yoğunluğu da bir üstümüzden atalım, çok şey değişecek” diye konuştu.

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‘FARK YARATACAK İSİM BAKIYORUZ’

Fatih Terim, Asamoah ve genel olarak sol bek transferi hakkında şunları söyledi: “Her zaman oyuncuya ihtiyacınız olabilir. Vereni fazla, alanı az tarafı tercih ediyorum ben her zaman. Geldiğim ilk gün ‘sol bekimiz yok’ dedim ben zaten. Onun için arayışlarımız var. Asamoah hakkında bilgi vereyim. Benden önce gelişmiş bir olay ama olma ihtimali zayıf olarak görünüyor. Alternatiflere bakıyoruz. Bizim istediğimize, sistemimize, ekonomimize uygun isimler olsun. Galatasaray taraftarlarının seveceği, fark yaratacak bir isim bakıyoruz. Bu da kolay değil tabi. Burada kurduğumuz kamp içerisinde dünyanın her tarafını tarıyoruz, diyaloglar içindeyiz. En kısa zamanda getirmek istiyoruz. Devre arası transfer çok doğru durmuyor açıkçası. Herkes iyi giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Böyle bir atmosferde belki bir, belki iki transfer olabilir. Ancak üçü geçmez. Önce ihtiyacımızı gidermek istiyorum. O da sol bek. Ondan sonra teknik heyetin aklında bir şeyler var. Belki bir sürpriz yapabiliriz.”

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