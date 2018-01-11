Cristiano Ronaldo’dan ilginç tepki! Suratını gizledi…

Real Madrid'in başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun, arkadaşlarıyla gittiği restoranttan çıkarken suratını gizlemesi ilginç görüntü oluşmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz akşam Madrid’de gittiği bir restorantta arkadaşlarıyla yemek yedi.

Restoranttan çıkışta gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyen başarılı futbolcu ilginç bir yönteme başvurdu.

Real Madrid’in dünya yıldızı, kafasına sardığı atkı ile sadece gözleri açıkta kalacak şekilde arabasına bindi ve mekandan uzaklaştı.

Ronaldo ve arkadaşlarının oldukça eğlendiği görülürken Portekizli futbolcunun neden böyle bir yönteme başvurduğu ise anlaşılamadı.

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