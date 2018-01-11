Cengiz Ünder’den transfer sorusuna yanıt

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, tatil için geldiği İstanbul'da arkadaşlarıyla boğazda yemek yedi

Emre ÇEVİK – SÖZCÜ SKOR / Sezon başı Medipol Başakşehir takımından 15 milyon euro bonservis bedeli ile İtalya’nın Roma takımına transfer olan Cengiz Ünder, önceki akşam Arnavutköy’deki Sur Balık’ta arkadaşları ve menajeri ile birlikte yemek yedi.

Mekanda boğaz manzarası eşliğinde balık yiyen genç oyuncu, özel olarak kalkan siparişi verdi. Bir süre oturduktan sonra çıkış yapan Ünder, ‘Transfer için mi yoksa tatil için mi Istanbul’a geldiniz?” sorusuna yanıt verdi.

Milli futbolcu, “Malum ligler devre arasına girdi, bize 1 haftalığına izin verildi. Bende tatil için geldim, memleketimi özlemişim” diyerek oradan uzaklaştı.

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