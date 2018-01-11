Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği takımında forma giyen ve Türkiye’de oynadığı 4.5 sezonda toplam 33 gol atan Vedat Muriqi ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Bakır, “Hücum oyuncusu Vedat Muriqi ile 2.5 yıllık anlaşma sağladık. Vedat´a yeni yuvana ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz” dedi. 23 yaşındaki Muriqi bu sezon Gençlerbirliği formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 4 gol 1 de asiste imza atmıştı. Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaştı Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nde forma giyen golcü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı. İlgili Haberi Oku