CANLI İZLE: Valencia Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Euroleague 17. hafta…

Valencia Fenerbahçe Doğuş basketbol maçını canlı izlemek isteyen sporseverler Eurolegue mücadelesinini saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak araştıryor. Valensia Basket deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe Doğuş 11. galibiyetinin peşinde. Son EuroLeague maçında Baskonia’yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 79-74 mağlup eden temsilcimizin mücadele öncesi üç eksiği bulunuyor. Valencia Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki temsilcimizi THY Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Valencia Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Peki Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda? Temsilcimiz Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 17. maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket takımına konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alırken, İspanyol ekibi Valencia ise 5 galibiyet, 11 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. Valencia Basket ile ilk yarıda oynanan mücadelede Fenerbahçe Doğuş, 79- 66'lık skorla galibiyete uzanan taraf olmuştu. İşte Valencia Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları, saati ve kanalı…

VALENCİA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 17. maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket takımına konuk oluyor. 11 Ocak Perşembe günü TSİ 22:45'te Pabellon Fuente De San Luis'de oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan) ve Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

VALENCİA FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon çıktığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçında sahasında Baskonia’yı mağlup eden Obradovic’in öğrencileri, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmek hedefinde. Fenerbahçe Doğuş, ligde ise 14 maç sonunda aldığı 12 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Ev sahibi ekip Valencia Basket ise, Avrupa Ligi’nde bu sezon yalnızca 5 galibiyet alabildi. İspanya ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek ilk 8 yarışında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Valencia ekibi ligde ise 15 maç sonunda 10 galibiyet alarak, 4’üncü sırada kendisine yer buldu.

FENERBAHÇE’DE SON DURUMFenerbahçe Doğuş, son EuroLeague maçında Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Ekibimiz, mücadeleden 79-74 galip ayrıldı. Takımımızda Wanamaker 16 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile en değerli oyuncu oldu. Marko Guduric 18 sayı; Jason Thompson da 12 sayı, 10 ribaund ve 4 asist üretti. Fenerbahçe Doğuş'un EuroLeague'de 10 galibiyeti bulunuyor.

Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında Sakarya BŞB'yi konuk etti ve mücadeleyi 89-75 kazanarak ligdeki 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş'ta Jason Thompson 16 sayı ve 6 ribaund ile yıldızlaştı. Ali Muhammed de 14 sayı üretti.

Ekibimizin Valencia Basket deplasmanı öncesi üç eksiği var. Fenerbahçe Doğuş'un başarılı oyuncusu Nikola Kalinic'in ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor. Son oynanan Baskonia maçında sakatlanan oyuncularımızdan James Nunnally, sol el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle yaklaşık bir ay süreyle forma giyemeyecek. Baskonia mücadelesinde sağ ayağından sakatlanan Jan Vesely de maç kafilesinde yer almıyor.