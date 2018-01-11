Bursaspor’un Poko transferi Çin Seddi’ne takıldı
Başta Bursaspor olmak üzere birçok Türk takımından teklif alan Karabüksporlu Poko için Çin kulüpleri de devreye girdi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Poko’ya Çin’den talip çıktı.
Gabonlu futbolcu için 1 milyon 500 bin Euro'nun altına inmeyen Kardemir Karabükspor’un, paranın yüzde 75'ini de peşin istemesi, Bursaspor’un hesaplarını bozuyor. Çin'den gelen teklifle birlikte Türk kulüplerinin de Poko'yu kadrosuna katma şansları minimuma indi.
Yeşil-beyazlı kulübün 24 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro'nun altında bir teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.