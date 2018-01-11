Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BURSASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Bursaspor’un Poko transferi Çin Seddi’ne takıldı

Başta Bursaspor olmak üzere birçok Türk takımından teklif alan Karabüksporlu Poko için Çin kulüpleri de devreye girdi.
12:2111 Ocak 2018
0
Bursaspor’un Poko transferi Çin Seddi’ne takıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Poko’ya Çin’den talip çıktı.

Gabonlu futbolcu için 1 milyon 500 bin Euro'nun altına inmeyen Kardemir Karabükspor’un, paranın yüzde 75'ini de peşin istemesi, Bursaspor’un hesaplarını bozuyor. Çin'den gelen teklifle birlikte Türk kulüplerinin de Poko'yu kadrosuna katma şansları minimuma indi.

Yeşil-beyazlı kulübün 24 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro'nun altında bir teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği belirtildi.

11 Ocak 2018 Bakambu Afrika`nın en pahalı oyuncusu oldu! 74 milyon euro... Çin'in Beijing Guoan kulübüne transfer olan Cedric Bakambu yılda 18 milyon euro ücret alacak. Bonservis bedeli ise toplam 74 milyon euro. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bursaspor Kardemir Karabükspor Poko
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER