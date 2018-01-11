Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın da aralarında olduğu 9 futbolcu zehirlendi.

Borussia Dortmund'un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu. Alman ekibinin bir çok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi.

Dokuz futbolcu mağdur

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

Bağırsak-mide iltihabı

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde tavuk dönerden zehirlenen futbolcuların isimleri şöyle:

Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.

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