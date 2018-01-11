Beşiktaş’tan 9 gol yiyen kaleci Konyaspor’a geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor’dan ilginç bir transfer hamlesi geldi.

Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'tan yediği 9 gol sonrası sahayı gözyaşları içinde terk etmesi ile gündeme gelen Grandmedical Manisaspor'un kalecisi Emrullah Şalk, Konyaspor'a transfer oluyor.

Konyaspor'un yedek kalecisi Abdülaziz Demircan'ın ailevi sebepler nedeniyle takımdan ayrılmak istemesinin ardından bu kararın aldığı öğrenildi.

9 golden sonra hüngür hüngür ağladı Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'a 9-0'lık tarihi farkla mağlup olan Manisaspor'un kalecisi Emrullah Şalk maç sonu gözyaşlarına boğuldu. İlgili Haberi Oku

30 yaşındaki tecrübeli kaleci Emrullah, Konyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezonda da yeşil beyazlılarda yedek kaleci olarak kadroda bulunmuştu. O sezon sadece kupada 2 maçta forma giyen Emrullah, Konyaspor'un evinde Nazilli Belediyespor 3-0 mağlup olduğu maçta da kaleyi korumuştu.