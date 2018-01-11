Barcelona, Palmeiras’ın savunma oyuncusu Yerry Mina’yı transfer etti

Liverpool'dan Philippe Coutinho'yu transfer eden Barcelona, Palmeiras'ta forma giyen savunma oyuncusu Yerry Mina'yı kadrosuna kattı

SKO

R DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Brezilya’da Palmeiras forması giyen Kolombiyalı savunmacı Yerry Mina’yı transfer ettiğini açıkladı.

23 yaşındaki stoperle 5,5 yıllık sözleşme imzalayan Katalan devi, 10,5 milyon pound değerinde bonservis bedeli ödedi.

Liverpool’dan Coutinho’yu da kadrosuna katan Barcelona, ara transferdeki ikinci transferini yapmış oldu.

Mina’nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 88.6 milyon pound olduğu öğrenildi.

2016 yılında transfer olduğu Palmeiras ile 49 maça çıkan Mina 9 gol atma başarısı gösterdi.

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Kolombiyalı stoper 1.95 metre boyuyla hava toplarında geçit vermezken aynı zamanda harika bir tekniğe sahip hızlı bir oyuncu

23 Eylül 1994’te Kolombiya’da (Guachene, Caucas) doğan Yerry Mina, FC Barcelona’ya savunmanın merkezini güçlendirmek için geliyor. 1.95 metre boyuyla defansa fiziksel bir güç katmasını yanı sıra topu oyuna sokan, çabuk biri. Palmeiras’tan gelen Kolombiyalı hava toplarındaki hakimiyetini gol atmak için de kullanıyor.

Bu sayede Brezilya ekibinde 8 gol kaydetti. İlk maçına 8 Haziran 2016’da çıktığı Kolombiya Milli Takımı’nın formasının dokuz kez giyip burada da üç gol bulmayı başardı.

Yerry Mina’nın profesyonel kariyeri doğup büyüdüğü Guachene’de bir orta saha oyuncusu olarak başladı. Deportivo Pasto de Flabio Torres’e transfer olduğu 19 yaşında savunmanı göbeğine çekildi. Stoper oynamaya bir sonraki takımı Independiente de Santa Fe’de de devam etti ve sonunda 2016’da Palmeiras’a imzayı atıp burada Güney Amerika’nın en çok gelecek vaad eden oyuncularından birine dönüştü.

Genç yaşına rağmen yetenekli olduğunu hemen gösterdi. Brezilya temsilcisiyle ikinci sezonunda Campeonato Paulista’nın en iyi stoperi seçildi. Sante Fe ile Torneo Finalizacion (2014), Kolombiya Süper Ligi (2015), Copa Sudamericana (2015) kazanırken Palmeiras ile de Serie A şampiyonluğu (2016) elde etti.

23 yaşındaki savunmacı Barça’da bir futbolcu olarak gelişimini sürdürmek istiyor. Hiç şüphesiz Kolombiyalı bunu yapacak potansiyele sahip.