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Aykut Kocaman’dan rest: ‘Böyleyken oynayamazsın…’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmede, tam hazır olmadan forma giyemeyeceğini söyledi.
07:2011 Ocak 2018
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Aykut Kocaman’dan rest: ‘Böyleyken oynayamazsın…’

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklardan dolayı takıma katkı sağlayamayan Mehmet Ekici’yi tam iyileşmeden oynatmayı düşünmüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Mehmet Ekici’nin yeniden sakatlanmasından çekiniyor.

İlk yarıyı neredeyse pas geçen yıldızın, 2. devrede sorun yaşamasını istemeyen deneyimli hoca, öğrencisiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“Sakatlığın yavaş yavaş geçiyor. Senin 2. yarı planlarımızda önemli bir yerin var. Bu yüzden hiç risk almadan ilerleyeceğiz. Tam anlamıyla hazır olmadan maça çıkartmam seni. Ne zaman 4×4’lük olursun, o zaman oynarsın.”

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Etiketler
Aykut Kocaman Fenerbahçe mehmet ekici
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