Aydın’da taraftarlardan referandum çadırına siyah çelenk

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için halk oylaması kararı aldı. İçerisinde TFF 3. Lig ekibi Aydınspor 1923'ün kullandığı bir de tesisin bulunduğu alanın akibeti ile ilgili referanduma Aydınspor 1923'ün Kasırgalar Taraftar Grubu tepki gösterdi. Taraftarlar referandum çadırının bulunduğu alana siyah çelenk bıraktı.

Aydın’ın Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için yapılan halk oylamasına Aydınspor 1923 taraftarlarından tepki geldi. 8 Ocak’ta Kent Meydanı’na kurulan referandum çadırı önüne siyah çelenk bırakan Aydınspor 1923’ün Kasırgalar taraftar grubu, arazinin kulübe verilmesini istedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki 31 bin dönüm alanın ne amaçlı kullanılacağının belirlenmesi için halk oylaması kararı aldı. İçerisinde Aydınspor 1923’ün kullandığı bir de tesisin bulunduğu alanın akibeti ile ilgili referanduma Aydınspor 1923’ün Kasırgalar Taraftar Grubu tepki gösterdi. Referandum çadırının bulunduğu alana siyah çelenk bırakan taraftar grubu adına konuşan Bahadır Polat, uygulamayı ‘çadır tiyatrosu’ olarak değerlendirdi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestonun ardından açıklama yapan Polat, şunları söyledi: Samsunspor forması giyen futbolcuların alacaklarının yarısı ödendi Samsun Valiliği, Samsunsporlu futbolcuların alacaklarının yarısının ödendiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

“Aydın sevdalıları, Aydınspor 1923 taraftarları ve en önemlisi Aydın’da yaşayan bir vatandaş olarak, hür irademizle buradayız. Yapılan oylamanın, gerçekte kandırmaca olan bir durumun perde arkasını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Aydın ili özellikle spor yatırımları konusunda Türkiye’de 81 il içinde son sıralarda bulunmaktadır. Bu çadırda, Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan 31 bin metrekarelik alanın ne yapılmak istendiğini sözde halka sorarak yanında da tavuklu pilav ikram edilerek, çok güzel bir çadır tiyatrosu sergilenmektedir. Bu çadır tiyatrosunun açılışını yapanların daha birkaç ay öncesine kadar birbirlerine salladıklarını hepimiz biliyoruz. Aydınspor 1923’ü, göz göre göre, bile bile küme düşürdüklerini biz unutmadık. Aydın’ın sporuna değer verenlerle ve Aydınspor taraftarlarıyla adeta dalga geçilmektedir. Biz ortada oynanan çadır tiyatrosuna ve tavuklu pilav ikramına kanmıyoruz. İlk yapıldığında Türkiye’nin en güzel spor tesislerinden olan bu yeri, şimdi yıkmak isteyen zihniyeti kınıyoruz.”

Taraftarlar, açıklama sonrası sessizce ayrıldı.

‘TEPKİLERE SAYGIMIZ VAR’

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karagöz ise, “Bu tür tepkilere saygımız var. Tüm halkımızın katılımıyla belirlenen alanda ne yapılacağına dair bir referandum yapılıyor. Halkın kararından ve tercihlerinden korkmamak lazım. Bazı AK Parti milletvekilleri de bu referandumu eleştirdiler. Bizim kendilerine tavsiyemiz Aydın’da yaşayan her birey gibi, gelip burada oy kullanarak tercihlerini sandığa yansıtmalarıdır. Hazır durumda Aydınspor 1923’ün kullanmakta olduğu bir de tesis var. Büyükşehir olduktan sonra böyle kritik kararlarda halkımızın sağduyusuna güveniyoruz. Halkımızın ne isterse biz de onu yaparız” dedi. Vedat Muriqi, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaştı Süper Lig'e geri dönmeyi hedefleyen TFF 1. Lig'in güçlü ekibi Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nde forma giyen golcü Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına vardı. İlgili Haberi Oku