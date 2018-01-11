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Asamoah Gyan: Kayseri’de şoförler deli gibi araba kullanıyor

Kayserispor'un Ganalı golcüsü Asamoah Gyan, Türkiye'de yaşamayı sevdiğini ancak tek şikayetinin Kayseri'deki şoförler olduğunu söyledi.
15:0011 Ocak 2018
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Asamoah Gyan: Kayseri’de şoförler deli gibi araba kullanıyor

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da forma giyen Asamoah Gyan, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

BeIN Sports’a konuşan yıldız futbolcu Kayseri’deki yaşamına ilişkin şunları kaydetti: ”Günlük hayatım standart. Antrenmana gidip eve geliyorum. Film izlemeyi çok seviyorum. Bazen alışveriş yapmaya gidiyorum, Türkiye’deki elbiseler çok kaliteli. Bunun dışında hayatı komplike yaşayan biri değilim ama Kayseri’yle alakalı tek bir şikayetim var şoförler arabaları deli gibi kullanıyorlar. Bazen o kadar zorlanıyorum ki çok dikkat ediyorum kaza yapmamak için.”

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Son güncelleme: 15:02 | 11.01.2018
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