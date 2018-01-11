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Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarını duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, bir taraftarın Twitter'da kendisine sorduğu "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna, "Çok özledim" yanıtını verdi.
21:2411 Ocak 2018
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Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarını duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Alex, bir takipçisinin kendisine sorduğu “Kaptan Fenerbahçe’yi özledin mi?” sorusuna “Çok özledim” şeklinde yanıt verdi.

Bu cevabın ardından bir taraftar da “Kaptan lahmacunu da özledin mi?” diye sordu. Brezilyalı, bu soruya ise “Çok seviyorum” yanıtını verdi.

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Etiketler
alex de souza Fenerbahçe spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:37 | 11.01.2018
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