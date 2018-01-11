Alex de Souza’dan Fenerbahçe taraftarını duygulandıran paylaşım
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, bir taraftarın Twitter'da kendisine sorduğu "Kaptan Fenerbahçe'yi özledin mi?" sorusuna, "Çok özledim" yanıtını verdi.
Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Twitter’dan yaptığı bir paylaşımla Fenerbahçe taraftarını duygulandırdı. Alex, bir takipçisinin kendisine sorduğu “Kaptan Fenerbahçe’yi özledin mi?” sorusuna “Çok özledim” şeklinde yanıt verdi.
Cok ozledim! https://t.co/D8pizW3xFv
— alex (@Alex10) January 11, 2018
Bu cevabın ardından bir taraftar da “Kaptan lahmacunu da özledin mi?” diye sordu. Brezilyalı, bu soruya ise “Çok seviyorum” yanıtını verdi.
Cok seviyorum https://t.co/DVpUCGdsuA
— alex (@Alex10) January 11, 2018
Son güncelleme: 21:37 | 11.01.2018