2008 Survivor All Star ne zaman başlıyor? Acun açıkladı: bu kez başka olacak’ İşte 2018 Survivor All Star kadrosu

Survivor All Star için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı bu sene düzenlenecek program için "2018 Survivor takım sistemi değişti" dedi. Peki 2018 Survivor All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star kadrosunda kimler yer alacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

Acun Ilıcalı’nın yıllardır sunuculuğunu yaptığı ve yayınlandığı dönemlerde izleyicilerin heyecanla takip ettiği Survivor All Star 2018 ne zaman başlayacak? Birbirinden ilginç yarışmalar izleyicileri adeta ekrana kilitliyor. Survivor tutkunları program için geri sayıma başladı. Peki 2018 Survivor All Star ne zaman? Survivor All Star kadrosunda kimler var? İşte yaşanan gelişmeler…

SURVIVOR 2018 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018 All Star yarışması 10 Şubat 2018‘de başlayacak.

2016 Survivor’un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu’nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialar şuana kadar doğrulanmadı.

Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen bir diğer kişi ise Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Elif Güngör’ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör’ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok

SURVİVOR 2018 KADROSUNDA YER ALACAK İSİMLER

Survivor 2018’de yer alacak olan isimleri bir kısmı açıklandı. İşte isimleri kesinleşen isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık

Gönüllüler: Cumali Akgül

Nevin Yanıt: `Boşta kaldığım için Survivor'ı seçmedim` Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yolları ayrılan Milli Atlet Nevin Yanıt, kendini Fenerbahçe'ye ait hissettiğini belirterek, “Boşta kaldığım için Survivor'u seçmedim” dedi. İlgili Haberi Oku SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti.” dedi.Survivor 2018’de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor’da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018’de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

Mesut Yar`dan bomba TV 8,5 iddiası Posta yazarı Mesut Yar, Acun Ilıcalı'nın spor kanalı Tv 8,5 ile ilgili aldığı duyumu köşesinde açıkladı. İlgili Haberi Oku